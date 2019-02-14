الطرامواي يقتل راكب دراجة هوائية بالدار البيضاء..والشركة تجدد التأكيد على احترام إشارات المرور

توفي شخص، اليوم الخميس، بالدار البيضاء، خلال حادث اصطدم دراجة هوائية بقاطرة للطرامواي، بمفترق طرق يقع بعد محطة حي الليمون، على مستوى الخط 1 للطرامواي.

وذكرت شركة (راتيب ديف/ الدار البيضاء)، في بلاغ لها، أن الحادث وقع “مباشرة بعد مغادرة القاطرة للمحطة بسرعة منخفضة، لكن راكب الدراجة الهوائية لم يتوقف عند مرور القاطرة”.

وحسب البلاغ، فقد انتقل فريق خاص بالتدخل عند الحاجة ورجال الشرطة والوقاية المدنية على وجه السرعة إلى مكان الحادث، وتم نقل راكب الدراجة فورا إلى المستشفى حيث فارق الحياة نتيجة إصابات بليغة.

وذكرت الشركة بضرورة احترام قوانين السير وإشارات المرور من طرف كل مستعملي الطريق (سائقي السيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية والراجلين). كما ذكرت بضرورة توخي الحذر بمقربة سكة الطرامواي.