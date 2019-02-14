المكر: اعتقالات في فض تظاهرة احتجاج على مخطط طنطور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق متظاهرون غاضبون مفرق قرية المكر على شارع 85 (عكا - صفد)، بعد ظهر اليوم الخميس، احتجاجا على مخطط طنطور السلطوي.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 متظاهرين (تتراوح أعمارهم بين 61 حتى 30 عاما)، من أهالي جديدة المكر، خلال محاولتها لفض التظاهرة بالقوة وإعادة فتح الشارع الذي أغلقه المتظاهرون.

ونظمت لجنة طنطور الشعبية وقفة احتجاجية ضد مخطط طنطور تحت شعار "لا لمصادرة أرضنا وسلبها".

ورفع المحتجون شعارات منددة بمصادرة الأرض من أجل إقامة مشروع طنطور الذي وصفوع بـ"التدميري"، كما رفعوا العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات مطالبين بالمحافظة على الأراضي التابعة لهم.

هذا، وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية ضد مخطط طنطور، ونُظم في قاعة المركز الجماهيري في جديدة - المكر، قبل أيام، مهرجان شعبي احتجاجي دعا إليه المجلس المحلي ضمن خطواته للتصدي لمخطط طنطور السلطوي الذي تنوي السلطات الإسرائيلية لتنفيذه على تلة طنطور المصادرة وعلى حساب أراضي خاصة تعود ملكيتها لمواطنين من جديدة - المكر.