قرار يمنع دفن الشهيدين مبارك ونعالوة بمقابر الأرقام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، قرارا يقضي بمنع دفن جثماني الشهيدة سماح مبارك والشهيد أشرف نعالوة في مقابر الأرقام، لحين البت في الالتماس في الأسبوع المقبل.

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود، إنه قدم التماسا للمحكمة العليا للمطالبة بتسليم جثمانها لذويها، وعليه أصدرت المحكمة قرارا يقضي بمنع الجيش والشرطة من دفنها في مقابر الأرقام لحين عقد الجلسة والتي عينت عصر يوم الإثنين المقبل للبت بالالتماس المقدم.

واستشهدت الفتاة سماح مبارك نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، برصاص جنود الاحتلال عند حاجز زعيم شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وفي سياق متصل، تمكنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الخميس، من انتزاع قرارا من المحكمة العليا، بعدم دفن الشهيد أشرف نعالوة في مقابر الأرقام، لحين البت النهائي في القضية.

وقالت الهيئة في بيانها إن المحكمة ضمت ملف الشهيد نعالوة إلى ملف الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، واللذان لديهما قضية متطابقة، وتم الحصول سابقا على قرار بعدم التصرف بالجثمانين حتى يتم صدور قرار نهائي من المحكمة.

وذكرت أنه تم انتزاع قرار المحكمة وفقا لالتماس قدمته الهيئة للعليا، طالبت فيه تسليم جثمان الشهيد نعالوة، وعدم التصرف فيه بنقله إلى مقابر الأرقام.

يذكر أن الشهيد أشرف نعالوة (23 عاما)، من بلدة شويكة قضاء طولكرم، أستشهد برصاص جيش الاحتلال في مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس، وذلك بعد مطاردته لأكثر من شهرين، وذلك بعد تنفيذه عملية مسلحة في المنطقة الصناعية "بركان"، المقامة على أراضي محافظة سلفيت، أدت إلى مقتل مستوطنين وإصابة آخر.