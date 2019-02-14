انت الان تتابع تفاصيل خبر زعيم الديمقراطيين: ترامب خرق القانون دفاعاً عن بن سلمان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 06:39 مساءً - اتهم زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون؛ في محاولة للتغطية على تورّط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت مجلة نيوزويك (الأمريكية) أن ترامب تجاهل دعوة إلزامية، في أكتوبر الماضي، من قبل عضوي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي؛ بوب مينينديز والجمهوري بوب كروكر، بشأن الاشتباه في تورّط محمد بن سلمان في الأمر بقتل خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال مينينديز لشبكة "سي إن إن"، يوم الاثنين الماضي: إن "القانون واضح ومباشر. الرئيس انتهك القانون بعدم تقديم إجابة للكونغرس عن السؤال الجوهري؛ وهو هل ولي العهد السعودي مسؤول في النهاية عن وفاة جمال خاشقجي؟". طبقاً لما نقل موقع "الجزيرة نت".

وأشارت المجلة أيضاً إلى اتهام السيناتور الديمقراطي تيم كين، من ولاية فيرجينيا، إدارة ترامب، يوم الأحد الماضي، بالمساعدة في التغطية على جريمة القتل.

ومع تجنّب البيت الأبيض الخوض في المزيد من التحقيقات في الأمر، قال مينينديز إنه كان يعمل مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي يترأس الآن اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، لتضييق الخناق على الإدارة الأمريكية.

وكان مينينديز يسعى لإصدار تشريعات عقابية جديدة تشمل ولي العهد محمد بن سلمان؛ على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على سعوديين متهمين بالتورط في جريمة مقتل خاشقجي، ولكنها لم تستهدف بن سلمان.

وأمس الأربعاء، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة لقطع الدعم العسكري عن السعودية في الحرب المستمرة باليمن.