شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم رجال أمن.. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أسفر انفجار لغم قديم في منطقة نقب الدبور في محافظة البلقاء غربي الأردن، عن وفاة شخص، كما قُتل رجلا أمنٍ وأُصيب آخرون بانفجار لغم ثانٍ.
وأوضحت مديرية الأمن العام في بيان لها أن رجلاً تُوفي داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء، فيما تحرك المعنيون لفتح تحقيق بالحادث لتحديد سبب الوفاة.
وأضافت أن المؤشرات الأولية، تدل على “حدوث انفجار قد يكون إثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي”.
وفي وقت لاحق قُتل رجلا أمنٍ وأُصيب آخرون بجروح بليغة إثر انفجار لغم ثانٍ في نفس المنطقة.
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