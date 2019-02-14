شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي يدعو الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: طلب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم (الخميس)، من الحلفاء الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، محذراً من مزيد من العقوبات الأمريكية على طهران. وندد بنس خلال مؤتمر وارسو بإيران التي وصفها بأنها «أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط»، واتهم النظام الإيراني بالتخطيط لارتكاب «محرقة جديدة» بسبب طموحاته الإقليمية.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس الأمريكي يدعو الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.