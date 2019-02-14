الان تتابع بومبيو: إيران وحزب الله وتفشي الإرهاب أخطار تهدد الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران وحزب الله وتفشي الإرهاب، أخطار تهدد الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت محقة في فرض مزيد من العقوبات على إيران.
وقال خلال كلمته، اليوم الخميس، بمؤتمر وارسو للأمن والسلام في الشرق الأوسط، إننا نريد عقوبات أكثر وضغوطًا أكثر لأن هذا سيمنع الديكتاتوريين في إيران من التمادي، خاصة وأن طهران تدعم حزب الله وأنشطته في أمريكا الجنوبية.
وأشار إلى أنه من الصعب التحدث عن المشكلات في المنطقة دون الإشارة لإيران التي لا يمكن لأي شخص الدفاع عن ممارساتها في المنطقة، مطالبًا بأهمية التوصل لاتفاقية عالمية حول تهديدات طهران.
وأكد بومبيو، أن واشنطن مستمرة في العمل لصالح الشرق الأوسط مستقبلًا، بجانب معالجة الأزمات التي تهدد العالم كالإرهاب، لافتًا إلى أنه سيتم العمل في الأسابيع المقبلة على التوصل لاتفاق بشأن ترسانة كوريا الشمالية النووية، فضلًا عن الحرص على إيجاد آلية للتحقق من نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
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