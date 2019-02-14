الرئيس الروسي يؤكد أن التحركات العدوانية في إدلب لن تمر دون عقاب

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن التحركات العدوانية التى يقوم بها المتشددون فى محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة لن تمر دون عقاب.
وفى كلمة بمنتجع سوتشى المطل على البحر الأسود بعد محادثات مع زعيمى تركيا وإيران، قال بوتين إن المنطقة المنزوعة السلاح فى المحافظة والتى تم التوصل إليها فى إطار اتفاق مع تركيا وإيران العام الماضى هى مجرد إجراء مؤقت.
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