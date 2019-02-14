جيش الاحتلال يعتقل شخصًا اجتاز الحدود مع لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إنه اعتقل مشتبها به اجتاز الحدود اللبنانية إلى داخل الأراضي المحتلة.
وأضح أن المشتبه به تم نقله للتحقيق معه، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضح أن المشتبه به تم نقله للتحقيق معه، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
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