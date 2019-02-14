ولى عهد دبى يشهد اليوم الختامى لتحدى الامارات للفرق التكتيكية

شهد اليوم حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، فعاليات اليوم الختامى لتحدى الإمارات للفرق التكتيكية بمشاركة مجموعة من الفرق فى مختلف أجهزة الدولة.

ونشر حمدان بن راشد مجموعة من الصور خلال تواجده فى الفعاليات، وعلق عليها قائلا: "شهدت فعاليات اليوم الختامى لتحدى الإمارات للفرق التكتيكية بمشاركة عدد من الفرق من مختلف أجهزتنا الأمنية فى الدولة، وسعدت بالمستوى التنظيمى الذى قدمته شرطة دبى لجميع الفرق المشاركة التى جاءت من 50 دولة حول العالم".

وأضاف "نفتخر بالمستوى الاحترافى الذى وصلت إليه أجهزتنا الأمنية في إعداد الوحدات والفرق الخاصة للحفاظ على أمن وسلامة مجتمعنا، العمل الأمنى يتطلب تبادل الخبرات مع أفضل الفرق من حول العالم لاكتساب المزيد من المهارات في هذا المجال".