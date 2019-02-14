تركيا تطلب مساعدة روسيا بعد الانسحاب الأمريكي المقرر من سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن تركيا ستحتاج مساعدة موسكو عقب الانسحاب الأمريكي المقرر من سوريا.

وأضاف أردوغان في تعليقات تلفزيونية خلال قمة روسية-تركية-إيرانية منعقدة في مدينة سوتشي جنوبي روسيا: “من المهم أن نعمل معا لمواجهة هذا التطور الجديد”.

وطالب أردوغان مساعدة موسكو لاستخدام المجال الجوي السوري فوق المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا، واقترح أن يتم ذلك بالتنسيق مع قاعدة حميميم الجوية الروسية، في شمال غرب سورية.

وتسعى تركيا إلى إقامة ” منطقة آمنة” بالقرب من حدودها لحماية أمنها. وطالب أردوغان التنسيق مع روسيا في هذا الشأن، وقال إن تركيا بذلت” جهودا مكثفة” لمنع وقوع هجمات في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في محافظة إدلب السورية بالقرب من الحدود التركية.

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