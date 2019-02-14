إخلاء فندق في سنغافورة بعد انفجارات وحريق

اسماء السيد - سنغافورة: أجلي حوالى الف شخص الخميس من فندق في سنغافورة بعد انفجارات عرضية على ما يبدو تلاها حريق في صالة تحوي معدات كهربائية، ما أدى الى انقطاع التيار في المباني المجاورة.

وأكد فندق كارلتون ان هذا الحادث -النادر في سنغافورة- لا ينطوي على طابع ارهابي ولم يؤد الى اصابة أحد بجروح.

وذكرت وكالة "قوة الدفاع المدني في سنغافورة" للحالات الطارئة، ان "حوالى الف شخص قد أجلوا من المبنى. ولم يبلغ عن أي إصابة".

وفي أعقاب الانفجارات والحريق، ارتفعت سحب الدخان خلف المبنى القريب من فندق رافلز الاسطوري الذي افتتح في 1887.

وقال نزيل استرالي في الفندق لم يشأ الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، أنه سمع انفجارين بفارق حوالى ثلاث دقائق لدى وجوده خارج الفندق.

وقد أدى الحادث الى انقطاع للتيار الكهربائي في الفندق والمباني المجاورة، لكن الكهرباء سرعان ما أعيدت، باستثناء الكارلتون.



