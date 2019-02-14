أردوغان: يجب القضاء على الإرهاب أينما وجد وفي أي شكل

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الايراني ​حسن روحاني​ في ​مؤتمر سوتشي​ "أننا نحن و​إيران​ نواجه ​الإرهاب​ في المنطقة منذ عشرات السنين"، مشيراً إلى أنه "يجب ​القضاء​ على الإرهاب أينما وجد وفي أي شكل".

ولفت إلى "اننا أولينا أهمية كبرى في اجتماعنا للحفاظ على الأوضاع في إدلب"، مشيراً إلى "اننا ناقشنا المصالحة في ​سوريا​ بما في ذلك المشكلة الانسانية في إدلب"، مفيداً بأن "هناك وقف ​اطلاق نار​ ويجب أن يحافظ عليه ​النظام السوري​".

وأضاف: "ناقشنا أهمية خروج ​القوات الأميركية​ من سوريا وتعود المناطق الى السلطة السورية"، مؤكداً أنه "يجب تشكيل اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن لأنها مدخل الاستقرار في سوريا"، مشدداً على "اننا لن نسمح بوجود ممرات إرهابية على حدودنا الجنوبية".