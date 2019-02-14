الخارجية الصينية دانت الهجوم الإرهابي جنوب شرقي إيران

أعربت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ ​هوا تشون يينغ​ عن "إدانتها للهجوم الانتحاري الإرهابي الذي وقع في ​إيران​ الأربعاء وأسفر عن مقتل العشرات، وقدمت التعازي في الضحايا".

وأسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع الأربعاء وتبنته جماعة "​جيش العدل​"، عن مقتل 27 وإصابة 13 عنصرا من ​الحرس الثوري الإيراني​.

واستهدف الهجوم ​حافلة​ تقل 40 عنصرا من الحرس الثوري على الطريق الرابط بين مدينتي خاش وزاهدان في ولاية سيستان و​بلوشستان​.