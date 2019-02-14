الجبير: العقوبات أثرت على إيران والضغوط السياسية والاقتصادية عليها ستزداد

أكّد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنّ "مؤتمر وارسو يعتبر خطوة مهمّة في تصدّي العالم لسياسات إيران العدوانية"، لافتًا إلى أنّ "العقوبات أثّرت على إيران، والضغوط السياسية والاقتصادية عليها ستزداد".
وأعرب عن أمله في تصريح تلفزيوني، أن "تعدّل إيران سياساتها وتكفّ عن دعمها للإرهاب وتعيش كدولة طبيعية في المنطقة"، مبيّنًا أنّ "سياسات إيران العدوانية هي ما أدّت إلى ما تعيشه الآن من عزلة".
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