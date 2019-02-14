روحاني: الحكومة الأميركية ما زالت تدعم الإرهابيين في العراق وسوريا

أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ في افتتاح القمة الثلاثية في سوتشي أن "حكومة ​الولايات المتحدة الأميركية​ ما زالت تدعم ​الإرهاب​يين في ​العراق​ و​سوريا​"، مشيراً إلى أن "الهدف المشترك ل​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​ هو محاربة الإرهاب وخفض التوتر في سوريا".

وشدد على انه "يجب دراسة طرق تنفيذ اتفاق ادلب خصوصاً وأن ​جبهة النصرة​ تسيطر حالياً على 90 في المئة من ادلب"، مشيراً إلى أن "كافة ​القوات​ التي دخلت سوريا من دون موافقة ​الحكومة السورية​ تنتهك سيادة الدولة"، معتبراً أن "انسحاب ​القوات الأميركية​ من شرق ​الفرات​ يصب في مصلحة ​الشعب السوري​ والكرد في سوريا".

ولفت إلى "ضرورة وجود ​الجيش السوري​ على الحدود السورية - التركية"، مؤكداً "الوقوف الى جانب روسيا في أيّ سعي للتقريب بين تركيا وسوريا"، مشيراً إلى "اننا ما زلنا ندعم مهمة المبعوث الأممي الى سوريا وندعو الى الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها وعلى ​المجتمع الدولي​ أن يساعد في عودة ​اللاجئين السوريين​ الى بلدهم".