توجّهت النائبة بولا يعقوبيان، إلى رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً: "إلى اللبناني الّذي آمن بشعب واحد وعلّم جيشًا من اللبنانيين من دون أن يسأل عن ورقة ثبوتية لهوية جزئية. قتلوك أوّلًا لأنّك تحوّلت إلى عابر للطوائف، وهذا أكبر المحظورات في لبنان".
وشدّدت في الذكرى الـ14 لاغتياله، على أنّهم "قتلوك لأنّك أردت الحرية والتحرّر والانفتاح، في وقت مطلوب "فرّق تسُد".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان لرفيق الحريري: قتلوك لأنك تحولت إلى عابر للطوائف وأردت الحرية والانفتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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