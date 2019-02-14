النشرة: كلاب شاردة هاجمت مواطنا وأصابته بجروح بالغة في كفرتبنيت

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأنّ "مجموعة من الكلاب الشاردة الشرسة، هاجمت المواطن "أ. ز." من بلدة ​كفرتبنيت​، ممّا أدّى إلى إصابته بجروح بالغة، نُقل على اثرها إلى "مستشفى لبيب الطبي للمعالجة".

وذكر أنّ "يوم أمس، هاجمت مجموعة من الكلاب أيضًا أشخاصًا عدّة، دون تسجيل إصابات".