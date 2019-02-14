النشرة: كلاب شاردة هاجمت مواطنا وأصابته بجروح بالغة في كفرتبنيت

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "مجموعة من الكلاب الشاردة الشرسة، هاجمت المواطن "أ. ز." من بلدة كفرتبنيت، ممّا أدّى إلى إصابته بجروح بالغة، نُقل على اثرها إلى "مستشفى لبيب الطبي للمعالجة".
وذكر أنّ "يوم أمس، هاجمت مجموعة من الكلاب أيضًا أشخاصًا عدّة، دون تسجيل إصابات".
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