الجيش: اجتياز المدعو جهاد أحمد شبلي صالح الخط الأزرق إلى داخل فلسطين

أعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ أنه "اجتاز المدعو جهاد أحمد شبلي صالح، ​الخط الأزرق​ في خراج بلدة عيتا الشعب، إلى داخل الأراضي الفلسطينية "، مشيرةً الى أنه "تجري المتابعة بالتنسيق مع جهاز الارتباط التابع لقوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​".

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