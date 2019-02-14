معوض: أمام الحكومة تحديات اقتصادية واجتماعية والأولوية الحفاظ على المؤسسات

أوضح رئيس "حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​، في تصريح له خلال مشاركته بالاحتفال بالذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​، أنّ "مشاركتنا اليوم طبيعيّة وهذه مناسبة سنويّة تعنينا نظرًا لأنّني ابن الشهيد ​رينيه معوض​". وأكّد "أنّنا ملتزمون بالمعركة والقيم الّتي استشهد كلّ الشهداء من أجلها، وهي معركة بناء الدولة، والأولويّة اليوم الحفاظ على المؤسسات والاقتصاد". وركّز على أنّ "أمام الحكومة تحدّيات اقتصادية واجتماعية، وأتمنّى أن يبادر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى ​الاستراتيجية الدفاعية​، لاستعادة الدولة قرارها".

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