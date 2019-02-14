فرعون: ١٤ شباط هي محطة حزن وعزم

اشار الوزير السابق ​ميشال فرعون​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "١٤ شباط هي محطة حزن وعزم و​رفيق الحريري​ دخل في وجدان الوطن".

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