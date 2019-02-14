طربيه زار بري: أمام الحكومة برنامج واسع جدا من المتطلبات الإقتصادية

لفت رئيس "​جمعية المصارف​" ​جوزيف طربيه​، بعد لقائه على رأس وفد من مجلس إدارة الجمعية، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في عين التينة، إلى "أنّنا أبدينا تفاؤلنا بتأليف الحكومة الجديدة وقرب حصولها على الثقة لتستأف العمل". وبيّن "أنّنا بانتظار بدء العمل لأنّ الوضع الإقتصادي لا يتحمّل التأجيل، وأمام الحكومة برنامج واسع جدًّا من المتطلّبات الإقتصادية".

وركّز على أنّ "​القطاع المصرفي​ ينتظر تحسين الجو الإستثماري، ليعود وينكبّ على الملفات الأساسية ومنها ملف ​الدين العام​ وملف إعادة تحسين تصنيف ​لبنان​، الّذي نتيجة التأخير في تأليف الحكومة تعرّض للتخفيض، وهذا أمر رئيسي لنا"، مؤكّدًا "أنّنا سنعمل عليه بعد بدء الحكومة بنشاطها".

وأوضح طربيه "أنّنا استمعنا من بري إلى رؤيته وإلى الدور الّذي سيقوم به المجلس النيابي في الفترة المقبلة، وهو دور المساءلة والمحاسبة بحيث أنّ المجلس سيعقد جلسات شهرية لمتابعة أداء الحكومة وتقييمه"، منوّهًا إلى أنّه "سيشكّل قوّة ضغط أيضًا على الوضع، وبصورة خاصّة في ما يتعلّق بالملفات الملحّة، وعلى رأسها موضوع ​محاربة الفساد​؛ وهذا الموضوع نشترك جميعًا في الإهتمام بمكافحته والمطالبة والمساءلة لوضع حدّ له".

وشدّد على "أنّنا سنتابع اجتماعاتنا في الشهور المقبلة مع بري لمتابعة الأوضاع الإقتصادية كافّة، لأنّنا نعتبر أنّ القطاع المصرفي هو أمّ الصبي بالنسبة للأوضاع الإقتصادية".

وكان بري اقد التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة الجديد في لبنان jan kubis، في زيارة تعارف.

واستقبل سفير منظمة فرسان مالطا في لبنان شالز هنري داراغون، في زيارة وداعية.

من ثمّ، التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الجديدة في لبنان الدكتورة ​رولا دشتي​، في زيارة تعارف.