نقيب أصحاب المطاعم: السائح الخليجي والسعودي الاكثر انفاقا

علق نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري ​طوني رامي​ على قرار ​السعودية​ رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى ​لبنان​، مشيرا الى أنه "رغم ان ​السياحة​ في لبنان كانت متنوعة ووصل عدد السياح فيها الى المليوني سائح الا ان الانفاق السياحي في ذلك العام لم يتجاوز ال60 في المئة من العام 2010".

واعتبر أن "السائح ​الخليج​ي والسعودي تحديدا هو الابرز والاهم والاكثر انفاقا لانه لا يأتي كسائح فقط، بل كمستثمر وشريك وموظف اكثر من 500 الف لبناني يعملون في الخليج".