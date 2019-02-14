نقيب أصحاب المطاعم: السائح الخليجي والسعودي الاكثر انفاقا

علق نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي على قرار السعودية رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان، مشيرا الى أنه "رغم ان السياحة في لبنان كانت متنوعة ووصل عدد السياح فيها الى المليوني سائح الا ان الانفاق السياحي في ذلك العام لم يتجاوز ال60 في المئة من العام 2010".
واعتبر أن "السائح الخليجي والسعودي تحديدا هو الابرز والاهم والاكثر انفاقا لانه لا يأتي كسائح فقط، بل كمستثمر وشريك وموظف اكثر من 500 الف لبناني يعملون في الخليج".
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