مواطن اجتاز الشريط الحدودي جنوبا نحو الأراضي الفلسطينية

أقدم المواطن ج.أ.ش. (40عاماً) من بلدة عيتا الشعب الحدودية، على اجتياز الشريط الشائك في خراج البلدة عند محلة الراهب والدخول الى الأراضي الفلسطينية.
يذكر انه كان قد فر يوم تحرير الجنوب عام 2000 الى داخل فلسطين، ومنذ سنتين تقريبا عاد الى بلدة عيتا الشعب عبر الحدود في منطقة الراهب وكان قد اجتاز الشريط بإتجاه البلدة وتم القبض عليه من قبل مخابرات الجيش اللبناني وتم تحويله الى المحاكمة وبعد خروجه من السجن عاد الى البلدة وقطن فيها.
كما حاول منذ فترة لسفر الى تركيا عبر مطار بيروت الدولي وتم القاء القبض عليه من قبل الامن العام اللبناني في المطار ومن ثم اخلي سبيله.
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