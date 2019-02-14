أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الوزراء ​رفيق الحريري​، "أنّني أشارك في الاحتفال بصفتي ممثّلًا لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وهو حامي التسوية". ولفت إلى "أنّنا نأمل في ظلّ الحكومة الجديدة الّتي يرأسها ابن رفيق الحريري، أن ننقذ ​لبنان​".

كانت هذه تفاصيل خبر سليم جريصاتي: نأمل بظل الحكومة الجديدة أن ننقذ لبنان والرئيس عون حامي التسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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