رئاسة مطار بيروت: سوف يتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية ابتداء من اليوم

أعلنت رئاسة ​مطار بيروت الدولي​، في بيان أنه "بناء على توجيهات ​منظمة الطيران المدني الدولي​ وبعد الكشف الأمني الذي أجراه فريق التدقيق المكلف من المنظمة على المطار، سوف يتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، ابتداء من اليوم فيما يتعلق بعربات حقائب الركاب المغادرين عبر المطار، وذلك لحين تطبيق إجراءات أمنية بديلة، من شأنها تسهيل حركة دخول المسافرين إلى قاعة المغادرة"، موجهة اعتذارها الى "الركاب الكرام، ونأمل منهم التعاون مع ​القوى الامنية​ العاملة في المطار".

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