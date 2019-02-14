محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى :

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن قطاع المعاهد انتهى من إعداد الجداول التدريبية للشهادة الثانوية، وتتم الآن مراجعتها، وإعلانها على بوابة الأزهر الأسبوع الأول من مارس المقبل لاستطلاع رأي الطلاب.

وأضاف عباس، في تصريح لمصراوي، الخميس، أن عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع رؤساء المناطق لمتابعة الاستعداد أولا بأول.

وأشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يتابع بنفسه استعدادات المناطق لامتحانات الشهادة الثانوية، ووجه بتذليل كافة العقبات، وتوفير أجواء هادئة للطلاب.

ونوه إلى أن بوابة الأزهر تنشر امتحانات تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية بنظام بوكليت، ليتعود الطلاب على شكل الامتحان ونظام الأسئلة.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الأزهر لمصراوي: إعلان الجداول التجريبية للثانوية أول مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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