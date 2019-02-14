صديق العيسوي يطرح 11 بندًا قابلًا للتنفيذ ببرنامجه لعضوية "الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن صديق العيسوي، الصحفي بجريدة التحرير، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، تخفيضات لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية والسوبرجيت قريبا؛ تسهيلا على الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني.

وقال المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه توصل لاتفاق مبدئي بتخفيضات كبيرة على عدد من وسائل المواصلات بشكل عام، في مقدمتها اشتراكات المترو والسكك الحديدية، موضحًا، أن موعد تطبيق تلك التخفيضات لم يحدد بعد، وغير مرتبط بنتيجة انتخابات النقابة المزمع إجراؤها بداية مارس المقبل.

وقال العيسوي: "ملتزم التزامًا أدبيًا وأخلاقيًا تجاه مهنتي وزملائي بالوفاء بهذا الأمر سواء وفقت في الانتخابات أو لم أوفق".

وأوضح العيسوي، أنه لن يتقدم ببرنامج انتخابي قائم على الأقوال والشعارات فقط، لكن الأفعال قبل الأقوال، وبعد تطبيق تلك التخفيضات سالفة الذكر، يعمل على تطوير مكتب حجز تذاكر السفر بالنقابة، وإعادة النظر في كيفية إدارة وتأجير قاعات النقابة، ووضع حلول جذرية لأزمة البدل وتأخيره، وتطوير مشروع العلاج، ورفع الحد الأقصى في حالات الحوادث والعمليات الكبيرة، والأمراض ذات تكلفة العلاج المرتفعة.

وأضاف العيسوي، أنه سينظم دورات تدريبية حديثة مجانا لشباب الصحفيين بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتخفيضات للصحفيين وأبنائهم على من يريد عمل دبلومة في الإعلام والدراسات العليا بالأكاديمية.

وأعلن الاتفاق على تنظيم جائزة للتفوق الصحفي بنقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، والمطالبة بتشكيل لجان نقابية منتخبة بالصحف للدفاع عن الصحفيين عبر ممثليهم بالتعاون مع مجلس النقابة، وبحث أزمة شباب الصحفيين غير المعينين وإلزام الصحف بتعيين المتدربين، وإلزام المؤسسات والصحف بعدم فصل أي صحفي بشكل تعسفي إلا بعد الرجوع لمجلس النقابة، وكذلك المشاركة الفعالة في مراجعة التشريعات الجديدة لضمان نصها على عدم حبس الصحفيين وضمان كافة حقوقهم.