أسعار الدواجن ترتفع والكيلو يصعد 5 جنيهات خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو جرام في المزرعة، اليوم الخميس، مقارنة بمستواها الاثنين الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 30 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا، ليتراوح بين 34 و35 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر 32 جنيهًا.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى حالات النفوق في الطيور بسبب برودة الطقس.

وكانت أسعار الدواجن ارتفعت 3 جنيهات للكيلو جرام الواحد الاثنين الماضي، وفقًا لقوله.

وارتفع سعر كرتونة البيض، لتسجل نحو 35.5 جنيه مقابل 33.5 بالمزرعة، وتصل إلى 40 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

كما ارتفعت أسعار الدواجن البلدي بنحو جنيهين مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي، ليتراوح السعر في الأسواق بين 41 و42 جنيهًا.

وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت استقر بين 7 و8 جنيهات.

ووصل سعر طن العلف إلى 7200 جنيه مقابل 6600 جنيه، بحسب السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.