وزير بريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه الشهر المقبل

أعلن ستيفن باركلي الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اليوم الخميس، إن بلاده ستنفصل عن التكتل الأوروبي في الشهر المقبل سواء باتفاق أو بدونه ما لم يقدم التكتل تنازلات تتيح للبرلمان دعم اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال باركلي إن التشريع الذي جرى اعتماده في العام الماضي، ويعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش، باتفاق أو بدون اتفاق، له الأولوية على تحرك برلماني في الشهر الماضي يرفض الخروج دون اتفاق.

وذكر باركلي أن نواب البرلمان البريطانيين ينبغي أن يدعموا خطة الحكومة المستمرة لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج مع بروكسل وأن يمنحوها المزيد من الوقت لإنهاء عملها.

ويجري البرلمان تصويتاً رمزياً، اليوم الخميس، بشأن إعادة التأكيد على دعمه لجهود ماي لإجراء تغييرات على اتفاق الانفصال لتهدئة مخاوف النواب بشأن جزء من الاتفاق يتعلق بالترتيب الخاص بإيرلندا الشمالية.

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