مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انفجارين في الأردن

لقي شخص مصرعه اليوم إثر انفجار "لغم قديم" في منطقة نقب الدبور في محافظة البلقاء غربي الأردن.
ونقلت وكالة "عمون" مصدر أمني قوله إن بلاغًا ورد للأجهزة الأمنية بسماع دوي انفجار في منطقةالكسارات بنقب الدبور، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع.
وأفادت مديرية الأمن العام في بيان "توفي خمسيني داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء حيث
من جهتها ذكرت صحيفة "الغد" على موقعها أن 6 أشخاص أصيبوا بجراح بليغة إثر انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.
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