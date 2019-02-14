تركيا تحقق مع سوريون لانضمامهم إلى تنظيم داعش

وكالات:

يحقق الأمن التركي، اليوم الخميس، مع 52 سوريا، لاشتباههم فى الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية بورصة شمال غربي البلاد.

ونفّذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن

بورصة عملية دهم وتفتيش طالت 5 نقاط في منطقة عثمان غازي، هذا وفقا لما نشرته صحيفة "روسيا اليوم".

تأتي هذه العملية في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة الجمهورية في بورصة حول نشاط "داعش".

وجرى في العملية توقيف 52 مشبوهًا يحملون الجنسية السورية ونقلت فرق الأمن الموقوفين إلى مقر مديرية مكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحقهم.