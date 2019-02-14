خادم الحرمين يدشن مشروعات تنمية ضخمة في الرياض

الملك سلمان بن عبدالعزيز السعودية ـ ليندا سليم: دشن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروعات للتنمية في الرياض بقيمة 338 مليار ريال. ورعى الملك سلمان، مساء الأربعاء، في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور الأمير حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيسمجلس الوزراء وزير الدفاع. وتهدف المشروعات إلى تحسين جودة الحياة، وتشمل مختلف المجالات التعليمية والصحية والاستثمارية والتنموية والرياضية. ويبلغ عدد المشروعات 2830 مشروعا، بقيمة 338 مليار ريال. وبلغ ما تم إنجازه فعليا منها 931 مشروعا.

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