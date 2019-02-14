الملك سلمان يفرج عن المواطنين المعسرين في الرياض

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أمر الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح جميع المواطنين السعوديين الموقوفين بقضايا حقوقية في منطقة الرياض، اليوم الخميس،وسداد ديونهم حتى مبلغ مليون ريال.
شمل قرار العفو كل من لا تزيد مديونياتهم
ووجه وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني المحكمة المختصة بسرعة إنفاذ مقتضى الأمر الملكي، واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.
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