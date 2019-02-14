كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاكل تقنية تؤخر بدء مباحثات بوتين وروحاني بمنتجع سوتشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأخر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني بسبب نشوء مشاكل تقنية في نظام الترجمة.

أعرب الرئيس بوتين في بداية لقائه مع الرئيس روحاني عن تعازيه بضحايا الهجمات الإرهابية في إيران، لكنه أدرك فورا من خلال تعابير أعضاء الوفد الإيراني وإيماءاتهم أن حديثه لا يترجم، وتساءل بوتين: "لا توجد ترجمة؟"

ولاحظ الرئيس الروسي إيماءة حائرة على وجوه أعضاء الوفد الإيراني الذين حاول البعض منهم حل المشكلة بأنفسهم. واستمر انقطاع الترجمة دقيقة ونصف الدقيقة.

وفي نهاية الأمر قام الأخصائيون بإصلاح العطل وانطلقت المباحثات.

يأتي لقاء بوتين وروحاني على هامش القمة الثلاثية لرؤساء "الدول الضامنة" للتسوية السلمية في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) التي تعقد اليوم بمنتجع سوتشي في روسيا للمرة الرابعة، لبحث الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا.