كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب أوروبا بالاتحاد ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الحلفاء الأوروبيين إلى الانضمام للولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النوويةالإيرانية لعام 2015، ووقف الجهود التي قال إنها تهدف إلى تجنّب العقوبات الأمريكية.

وفي حديثه في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط في بولندا، اتهم بنس إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأعرب عن أسفه لأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنشأت آلية مالية خاصة تهدف إلى كسر العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران.

وتم تخفيف هذه العقوبات من قبل إدارة أوباما بموجب شروط الصفقة النووية ولكن تم فرضها مرة أخرى بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق في العام الماضي، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.