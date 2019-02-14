كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اعتقال 52 سوريا في مدينة بورصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، 52 مواطنًا سوريًا بمدينة بورصة الواقعة على بعد 100 كيلومتر تقريبًا جنوب إسطنبول، في عملية مداهمة نفذتها السلطات التركية.

وبدأت قوات الأمن التركية عملية ضد خمسة منازل في اثنين من الأحياء بمدينة بورصة واعتقلت 52 مشتبها بهم نُلو لمنشآت تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب، وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية تركية.

وأضافت المصادر أن العملية نُفذت بدعم من المدرعات، موضحة أن الشرطة صادرت أوراقاً ومحتويات على صلة بتنظيم داعش، بحسب مصدر تركي.

واعتادت الشرطة التركية شن مداهمات شتبه بهم، ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، فإن الأمن يعتقل أسبوعياً نحو 30 مشتبه به.

وعلى مدار عام 2018، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 3 آلاف شخص في عمليات مداهمة.