جامعة الكرة تضرب بقوة..هذه عقوبات أندية ولاعبي البطولة الوطنية

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ظهر اليوم الخميس، مجموعة من القرارات التأديبية والعقوبات للاعبين وأندية ومسؤولي أندية القسم الوطني الأول والثاني.

وتم توقيف إبراهيم النقاش، لاعب فريق الوداد الرياضي لمباراة واحدة، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك أسفي، مع تغريم المجموعة مبلغ ألفين درهماً، لحصول فريقه على أربع إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وتم تغريم نادي أولمبيك أسفي، خصم الوداد الرياضي، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات، خلال المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي، على أرضية ملعب الأب جيكو، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

عبد العزيز كركاش، مدرب فريق مولودية وجدة تمت معاقبته بالتوقيف لـ8 مباريات، أربعة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي اتحاد طنجة، لتلفظه بكلام نابي في حق الحكم الذي قاد اللقاء، وعدم امتثاله لقراراته، مما أدى إلى تأخير انطلاق الجولة الثانية لمدة 5 دقائق، وذلك بناء على المادة 86 و 97 من قانون العقوبات.

في حين، تم توقيفعبد الإله نجمي، مرافق فريق يوسفية برشيد لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 2000 درهما.

الجيش الملكي، تمت معاقبته بغرامة 75 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العودة للمرة 12، خلال المباراة التي جمعته بنادي شباب الريف للحسيمة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

أولمبيك خريبكة، لم يفلت أيضاً من الغرامة، حيث سيكون مطالباً بأداء مبلغ 35 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العودة للمرة 3، خلال المباراة التي جمعته بنادي الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات