تمديد اعتقال الأسير عاصم البرغوثي للمرة الخامسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الاحتلال في "المسكوبية" فترة اعتقال الأسير عاصم البرغوثي (33 عاما) من بلدة كوبر، للمرة الخامسة على التوالي، لاستكمال التحقيق المستمر معه منذ تاريخ اعتقاله في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2019.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال تتذرع بطلب أجهزة الأمن الاحتلالية تمديد فترة اعتقال الأسير البرغوثي، لاستكمال التحقيق معه.

ومن الجدير بالذكر أن عاصم البرغوثي من بلدة كوبر، وهو أسير محرر قضى سابقا في معتقلات الاحتلال 11 عاما وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في نيسان/ أبريل 2018، علما أن والده عمر البرغوثي حُوّل إلى الاعتقال الإداري وكذلك شقيقه عاصف، فيما لا يزال شقيقه محمد قيد التحقيق.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت قرابة 40 مواطنا من بلدة كوبر منذ تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، وذلك عقب الإعلان عن استشهاد صالح البرغوثي.