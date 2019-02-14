انت الان تتابع تفاصيل خبر كوشنر يحدد موعد إطلاق "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 04:20 مساءً - أعلن جاريد كوشنر، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية ستقدّم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي يطلَق عليها "صفقة القرن"، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من أبريل المقبل.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن كوشنر تحدث في جلسة مغلقة، مساء الأربعاء، مع وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر "الأمن والسلام في الشرق الأوسط"، المنعقد في العاصمة البولندية وارسو؛ "سنقدم خطة السلام بعد انتخابات 9 أبريل في إسرائيل".

وأردف كوشنر، كما نقلت عنه قناة التلفزة العبرية 13، والموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس": إنه "سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات".

وكشف البيت الأبيض أن كوشنر، رئيس الطاقم الأمريكي الذي يُبلور الخطة، سيُطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر وارسو على تطورات إعداد الخطة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى موعداً زمنياً لإطلاق الصفقة.

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها المسبق لخطة السلام الأمريكية؛ بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستُسقط موضوع القدس من طاولة المفاوضات.

وأوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية؛ بعد إعلان ترامب، في السادس من ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

و"صفقة القرن" خطة سلام تُعدّها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تتضمن "إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل".