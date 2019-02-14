شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : الأوروبيون يحاولون إفساد العقوبات ضد طهران والان نبدء بالتفاصيل
اتهم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي حلفاء واشنطن الأوروبيين اليوم الخميس بمحاولة إفساد العقوبات الأمريكية على طهران ودعاهم إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقال بنس خلال مؤتمر عن الشرق الأوسط تنظمه الولايات المتحدة في وارسو "بعض شركائنا الأوروبيين الرئيسيين لم يبدوا للأسف أي تعاون، بل قادوا في الحقيقة مساعي وضع آليات لإفساد عقوباتنا".
وأضاف أن آلية وضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع إيران هي "مسعى لكسر العقوبات الأمريكية على النظام الثوري الإيراني القاتل".
وأردف "إنها خطوة غير حكيمة لن تؤدي إلا إلى تقوية شوكة إيران وإضعاف الاتحاد الأوروبي وتباعد أكبر بين أوروبا والولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن : الأوروبيون يحاولون إفساد العقوبات ضد طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.