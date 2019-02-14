شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : الأوروبيون يحاولون إفساد العقوبات ضد طهران والان نبدء بالتفاصيل

اتهم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي حلفاء واشنطن الأوروبيين اليوم الخميس بمحاولة إفساد العقوبات الأمريكية على طهران ودعاهم إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بنس خلال مؤتمر عن الشرق الأوسط تنظمه الولايات المتحدة في وارسو "بعض شركائنا الأوروبيين الرئيسيين لم يبدوا للأسف أي تعاون، بل قادوا في الحقيقة مساعي وضع آليات لإفساد عقوباتنا".

وأضاف أن آلية وضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع إيران هي "مسعى لكسر العقوبات الأمريكية على النظام الثوري الإيراني القاتل".

وأردف "إنها خطوة غير حكيمة لن تؤدي إلا إلى تقوية شوكة إيران وإضعاف الاتحاد الأوروبي وتباعد أكبر بين أوروبا والولايات المتحدة".