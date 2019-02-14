مقتل وإصابة 7 اشخاص بانفجارين في الأردن

قتل شخص، اليوم الخميس، إثر انفجار "لغم قديم" في منطقة نقب الدبور في محافظة البلقاء غربي الأردن.
ونقلت وكالة "عمون" مصدر أمني قوله إن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية بسماع دوي انفجار في منطقة الكسارات بنقب الدبور، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع.
وأفادت مديرية الأمن العام في بيان "توفي خمسيني داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء حيث تحرك المعنيون وفتح تحقيق بالحادثة لتحديد سبب الوفاة، وتدل المؤشرات على حدوث انفجار قد يكون إثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي".
من جهتها ذكرت صحيفة "الغد" على موقعها أن 6 أشخاص أصيبوا بجراح بليغة إثر انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.
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