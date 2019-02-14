لندن: لن نخاطر بحياة مواطنينا لاستعادة الدواعش البريطانيين من سوريا والعراق

أعلن وزير الأمن البريطاني بين واليس أن حكومة بلاده لن تخاطر بأرواح مواطنيها بين عسكريين أو مدنيين لاستعادة "دواعش بريطانيا" المحتجزين في سوريا والعراق بعد قتالهم في صفوف "داعش".
وقال واليس اليوم الخميس في حديث لـ"بي بي سي" "لن أعرض للخطر حياة البريطانيين من خلال البحث عن إرهابيين أو إرهابيين سابقين في دولة منهارة".
وأكد الوزير البريطاني أن "لدى الفتاة الحق في العودة إلى المملكة المتحدة"، مشددا على أن "كل من انضم إلى داعش سيجري التحقيق معه عند العودة وسيتحمل العقوبة".
واشار الى ان "الملتحقين بداعش كانوا يدركون ما فعلوه، وعليهم تحمل المسؤولية عن قرارهم".
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