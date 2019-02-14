السيسي يستعرض رؤية مصر لمكافحة الإرهاب في مؤتمر "ميونيخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رؤية بلاده لمكافحة الإرهاب خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2019.

ويناقش المؤتمر الذي تنطلق أعماله، غدا الجمعة ويستمر حتى 17 فبراير/شباط الجاري، مستقبل الأسلحة والتعاون في السياسة الدفاعية بين دول العالم.



ويلقي الرئيس المصري، كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي تعد الأولى لرئيس دولة غير أوروبية منذ تأسيس مؤتمر ميونيخ عام 1963.

ويستعرض السيسي خلال المؤتمر، حلول مصر لمختلف الأزمات في الشرق الأوسط التي تؤكد أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وفقًا لبيان الرئاسة المصرية.

ويطرح رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد لعام 2019، عن طريق دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة وتسهيل حركة التجارة البينية بين دول القارة في ضوء أجندة أفريقيا 2063 التي تستهدف إعادة إعمار البلدان في مرحلة ما بعد فض النزاعات المسلحة والحروب الأهلية.

ويلتقي السيسي خلال زيارته لألمانيا، عددا من رؤساء الدول والحكومات، لتدعيم العلاقات الثنائية بين مصر ومختلف الدول، وتبادل الرؤى والخطط المشترك في قضايا وأزمات الشرق الأوسط.

كما يعقد الرئيس المصري اجتماعات مشتركة مع كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم، لدفع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي، وتأثيرات الصراعات الحالية في العالم على المنافسة بين القوى العظمى.

ويناقش المؤتمر مستقبل الأسلحة والتعاون في السياسة الدفاعية في ميونيخ، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسيات التجارية والأمنية، وتأثير التغيير المناخي والابتكار التكنولوجي على الأمن الدولي.

ومؤتمر ميونيخ يعد من أهم وأكبر المؤتمرات الدولية التي تتناول قضايا الأمن، بمشاركة ما يقرب من 100 وزير و40 رئيس دولة وحكومة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ومن أبرز المتحدثين بمؤتمر هذا العام، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.

وكان الرئيس المصري قد وصل، الخميس، إلى ألمانيا، تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2019.