الان تتابع صندوق النقد العربي يقرض الأردن 96 مليون دولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: وقعت وزارة المالية الأردنية اليوم، مع صندوق النقد العربي، اتفاقية يحصل بموجبها الأردن على قرض بقيمة 96 مليون دولار، وذلك في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي الأردني.

وقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزير المالية الأردنية الدكتور عزالدين كناكرية، ومن الصندوق المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.

ويدعم القرض المُقدم من الصندوق بحسب بيان صحفي، جهود الحكومة الأردنية لمواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، بما يُعزّز من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي وتطوير نظم الدفع والتسويات ومنظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.

ومع التوقيع على هذا القرض، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى المملكة الأردنية الهاشمية حتى الآن ثلاثة وعشرين قرضاً، قيمتها الإجمالية حوالى 778 مليون دولار أمريكي.

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