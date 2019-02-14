الان تتابع نائب الرئيس الأمريكي: إيران أكبر ممول للإرهاب في العالم ومصدر تهديد للأمن بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن واشنطن ستعمل مع كل المشاركين في مؤتمر وارسو للأمن والسلام في الشرق الأوسط على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن التطرف هو أخطر التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، اليوم الخميس، أن واشنطن تعمل على إقامة تحالف بين عدة دول يهدف للقضاء على التطرف، فضلًا عن أنها ستسخر قواتها العسكرية للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن خلافة داعش المزعومة ستكون شيئا من التاريخ قريبا.

وأوضح “بنس”، أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب حلفائها ولن نخذلهم، لافتًا إلى أن إيران تمثل أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط، وأكبر ممول للإرهاب في العالم، فضلاً عن تسليح النظام الإيراني للميليشيات في المنطقة وقمع حرية شعبه، لافتًا إلى أن ميليشيات الحوثي تنشر الفوضى في المنطقة باستخدام الصواريخ الإيرانية.

وقال إن قرار الانسحاب من سوريا تغيير في التكتيك لكنه ليس تغييرًا استراتيجيًا، مضيفا: “أكثر من مليون نازح في العراق لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم رغم هزيمة داعش”.