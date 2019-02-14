شكرا لقرائتكم بنس من وراسو: إيران الراعية الأولى للإرهاب في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من اتفاق نووي كارثي أبرم مع إيران.

وقال بنس خلال مؤتمر وارسو، إن العقوبات على إيران هي الأقسى تاريخيا وذلك بسبب سلوكها الخطير.

وأضاف "على الأوروبيين التعاون معنا ومع الشعب الإيراني ضد خطر النظام".

وأكد بنس أنه يجب العمل على مواجهة النظام الإيراني ودعم شعبه، وذلك لأن النظام الإيراني نشر الفوضى ويقوم بترويع شعبه.

وقال "إيران تسلح الميليشيات في المنطقة وهي الراعية الأولى للإرهاب في العالم".

وفي الملف السوري قال "مستعدون لردع النظام السوري من استخدام أي سلاح كيماوي".

وتابع "سنسعى إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة".

وقال "أشرنا إلى عزمنا القضاء بشكل كامل على سيطرة داعش".

هذا وافتتح وزير الخارجية البولندي الخميس، مؤتمر وارسو، الذي يجمع أكثر من 60 دولة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج إيران النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار.

وأبدى الوزير البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، قلقه حيال برنامج إيران النووي. وقال: بلادنا معنية باتخاذ إجراءات تعزز السلامة. وأضاف: "الوضع في الشرق الأوسط يتطلب منا اهتماماً خاصاً".

من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في كلمته المؤتمرين إلى حوار صريح حول كل الملفات.

وقال: "إن إيران تشكل أخطر تهديد في الشرق الأوسط، والعالم لا يستطيع تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بدون مواجهة إيران، هذا غير ممكن."