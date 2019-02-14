شكرا لقرائتكم روحاني أمام أردوغان: مستعدون لتوثيق علاقة أنقرة بدمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت قمة #سوتشي الخميس، والتي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب #أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أثناء القمة المنعقدة في منتجع سوتشي، إنه من المهم أن تبدأ اللجنة الدستورية في #سوريا عملها.

وأضاف بوتين أنه لا يجب القبول ببقاء "الإرهابيين" في #إدلب.

روحاني: النصرة لن تحمي نفسها بتغيير اسمها

من جهته، صرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أميركا وإسرائيل يدعمان الإرهاب.

وأضاف أن #واشنطن تعرّض أمن سوريا للخطر.

وأكد أن بلاده تدعم الاتفاق الروسي - التركي حول إدلب، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ كل بنود اتفاق إدلب لأن #جبهة_النصرة لم تخرج منها بعد.

وأعلن روحاني أن "جبهة النصرة" لا يمكنها حماية نفسها عبر تغيير اسمها.

فيما أشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة نشر "القوات السورية" على كل الحدود.

وأعرب روحاني عن استعداد بلاده بمساعدة روسيا لتوثيق العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وركز روحاني على ضرورة انسحاب كل القوى الأجنبية من سوريا.

ونوّه إلى ضرورة إتمام ما أسماه "الحوار السوري - السوري" دون أي تدخل أجنبي.

وأكد على أهمية عودة النازحيين السوريين إلى بلادهم.

تركيا لن تقبل باشتعال سوريا مجددا

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 4 ملايين نازح سوري ينتظرون العودة لديارهم.

وأضاف أردوغان إن عملية أستانة أكبر مبادرة ناجحة للأزمة السورية.

وأكد أردوغان أنه بلاده لن تسمح بإشعال الأزمة مجددا في سوريا، متمنيا أن يصل الشعب السوري للسلام.

وتابع: "نأمل أن تكون قرارات سوتشي اليوم لمصلحة #الشعب_السوري".