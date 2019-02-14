شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يعلنون تأييدهم لمبدأ تعديل بعض مواد الدستور.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من النواب موافقتهم على مبدأ التعديلات الدستورية مع تحديد أسباب إعلانهم والتى تمثلت فى الاستقرار والأمن، حيث قال النائب عبد المعنم شهاب أوافق من أجل استقرار مصر.

فيما عقب الدكتور على عبد لعال قائلا: "كل هذا سيتم مناقشته فى اللجنة التشريعية".

وقال النائب محمد أبو مدينة أوافق على التعديلات من أجل الإصلاح السياسى.

وأشار النائب سلامة الجوهرى، إلى أنه يوافق من أجل مصر، وأعلنت النائبة شادية ثابت موافقتها على التعديلات من أجل مزيد من الاستقرار واستمرار بناء مصر الحديثة وثقة فى القيادة السياسية.

ووافق النائب جمال هليل مع مطالبته بزيادة نسبة تمثيل المرأة عن 25.%

وأعلن النائب إيهاب عبد العظيم موافقته مع قوله تحيا مصر تحيا مصر.

ووافق النائب عادل بدوى على التعديلات نه مع التنمية وا لاستقرار والأمن.

وقال الدكتور على عبد العال: "أنا عارف مشاكل الطرق والمواصلات ومن اجل ذلك لن أرفع جلسة التصويت إلا بعد الانتهاء من جميع الأسماء، وأنه سيسمح لأى نائب بأن يدلى برأيه حال وصوله فى الجلسة وهى منعقدة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم التى تشهد التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية نداء بالاسم ويستلزم الموافقة أن يوافق أغلبية أعضاء المجلس أى 50% +1.