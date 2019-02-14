شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على ترشيح عاصم الجزار للتعيين وزيرا للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ترشيح الدكتور عاصم الجزاء للتعيين فى منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "تقضى المادة 147 من الدستور أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه إجراءات التعديل ويعلنه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية، وتكون الموافقة على هذا التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بالقرار".

وتابع "عبد العال": "وصلنى أمس كتاب من رئيس الجمهورية يخطرنى فيه بتريشح الدكتور عاصم الجزار فى منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة"، وتم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية فى الجلسة، ووافق المجلس على تعيين الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان"، وقال رئيس المجلس إن المجلس يتمنى للوزير التوفيق والسداد.